Notte di Supercoppa sul Titano

La terza finale del futsal nell’anno solare 2023 ripropone il Multieventi come cornice e Fiorentino e Folgore come protagoniste. Le due squadre che nella scorsa stagione si sono divise i trofei in palio – la Folgore si è aggiudicata la Supercoppa, il Fiorentino Futsal Cup e campionato sammarinese – sono pronte a darsi nuovamente battaglia per la Supercoppa 2023 (calcio d’inizio questa sera alle 21 al Multieventi Sport Domus), davanti ad un pubblico che proprio in occasione degli ultimissimi confronti fra rossoblù e giallorossoneri – le finali di coppa e campionato – ha iniziato ad abituarsi a sfide intense e ricche di spettacolo. Personale steward monitorerà gli accessi alla tribuna verificando (a norma di regolamento dell’impianto) che sia rispettato il limite di 400 persone. Superata questa soglia, il pubblico eccedente potrà recarsi al piano superiore per seguire l’incontro dalle vetrate.