Non dovrebbe esserci troppo pathos, nel match odierno che vedrà l’Nts Riviera scendere in campo al complesso polivalente ‘La Bastia’ di Livorno (inizio alle 14.30, nel campionato di serie B di basket in carrozzina è la giornata numero 6, prima di ritorno). La formazione toscana, alla luce di quello che accadde confronto d’andata (79-4 l’eloquente risultato a favore di Acquarelli e compagni), non è oggettivamente attrezzata per fare partita alla pari né con i riminesi, né con le altre realtà di questo girone, e in classifica si ritrova ultima a quota zero. Gli adriatici si specchiano invece in una seconda piazza in solitudine alle spalle solo dell’imbattuto Parma, che venne a strappare il referto rosa alla palestra Carim con appena un punto di margine. Con ogni probabilità l’allenatore giocatore Loperfido ne approfitterà per dilatare i minutaggi di chi abitualmente gioca meno.