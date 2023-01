Nts di scena a Seregno

Stop all’andata, nel campionato di serie B di basket in carrozzina, con il calendario relativo al girone B che conduce domani l’Nts Riviera a Seregno, ospite del Basket Gelsia (palla a due alle 15). Un incontro non banale, ma neppure terribilmente complicato per Acquarelli e compagni, che si presentano a questo appuntamento con un record di 3-1, per 6 punti che sono sinonimo di seconda piazza alle spalle dell’imbattuta Laumas Parma. I brianzoli del Seregno hanno invece un bilancio speculare (1-3), con l’unico sorriso raccolto contro la ‘cenerentola’ Livorno. A tenere desta l’attenzione nella squadra riminese ci sono i precedenti, con quel 2-0 per la formazione lombarda che risale comunque ad alcune stagioni fa. E da allora le cose sono profondamente cambiate. Nessun problema di organico nell’Nts Riviera, che si metterà in viaggio alla volta di Seregno direttamente domattina, di buon ora.