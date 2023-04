Nts fuori dai playoff, ma a testa altissima

Santa Lucia Roma

53

Nts Riviera Rimini

49

SANTA LUCIA ROMA: Chakir 16, Sanna 4, Nwaisi 11, De Sousa 14, Comandè 2, De Stefanis, Torquati 4, Sherif, Mastrangelo 2. All.: Ceracchi.

NTS RIVIERA RIMINI: Loperfido 20, Di Pietro 2, Martinini 4, Storoni 6, Giustino 17, Acquarelli ne, Ladson ne, Raik ne. All.: Loperfido.

Arbitri: Pisanu e Luca.

Parziali: 12-10, 27-22, 37-38.

Si è giocata alla grande anche garadue, l’Nts Riviera, tanto da specchiarsi ancora in un +5 a 4’ dalla fine, con la possibilità concreta di rinviare ogni decisione di questa semifinale playoff di serie B di basket in carrozzina alla ‘bella’. Ma in quell’ultimo spicchio di gara, complice la stanchezza (per un discorso legato al punteggio di disabilità non era stato effettuato neppure un cambio), la squadra riminese rimaneva col ‘serbatoio’ vuoto nelle battute conclusive, lasciando semaforo verde ai padroni di casa del San Lucia Roma, che bissavano il successo di garauno – dopo qualcosa come 4 tempi supplementari – e volavano in finale.