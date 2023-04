Nts Riviera, ai playoff c’è il Santa Lucia Roma

Alla fine all’Nts Riviera è toccata in dote il Santa Lucia Roma, vale a dire la squadra più titolata nella storia del basket in carrozzina in Italia (qualcosa come 21 scudetti e 3 Champion’s Cup in bacheca per il club capitolino fondato nel 1960). Sarà questa l’avversaria dei riminesi nel primo turno dei playoff per salire in A, con la serie – al meglio delle tre partite – che si aprirà domenica 16 aprile alla palestra Carim, per proseguire poi al PalaReny di Roma sabato 22 e, dovesse rendersi necessaria la ‘bella’, sabato 29 aprile. Nello stesso ramo di tabellone s’incrociano Lupiae Team Salento e Polisportiva Parma. Una di queste quattro realtà farà il salto di categoria, mentre nell’altra griglia playoff gli accoppiamenti sono Don Orione Roma-Polisportiva Nordest e Basket Vicenza-Boys Taranto. Una formazione, il Santa Lucia, che si affacciò alla Carim già in precampionato, quando insieme all’Nts e ai Bradipi Circolo Dozza diede vita a un intenso allenamento congiunto nel quale Acquarelli & co. se la giocarono praticamente alla pari con i laziali.