Nts Riviera alla prova Parma

Sarà una sfida tra imbattute, la partita che si consumerà domani pomeriggio, alle 15, alla palestra Carim. Di fronte i padroni di casa dell’Nts Riviera Rimini e la Laumas Parma, formazioni che fin qui hanno fatto la voce grossa nel girone B del campionato di serie B di basket in carrozzina, raggruppamento a 6 che comprende pure HB Uicep Torino, Michelotti Livorno, Seregno Gelsia e Bradipi del Circolo Dozza Bologna. Un’avversaria, quella ducale, che nel recente passato è sempre stata tabù per Acquarelli e compagni. Un Parma sicuramente attrezzato, ma conviene ricordare che in questa stagione, grazie a un paio di innesti importanti, l’Nts Riviera ha sensibilmente alzato il proprio livello e appare pronta per giocarsela alla pari con i quotati emiliani, nelle prime due uscite a segno con Torino (61-50 lo score) e a Bologna con i Bradipi (44-75). La formazione riminese ha invece strapazzato Livorno in riva all’Adriatico ed è andata poi a vincere di 6 a Torino prima di Natale.