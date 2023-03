Nts Riviera, ultima di regular season contro Seregno

Con la qualificazione ai playoff già in tasca, l’ultima partita di regular season, gara in calendario domani pomeriggio (ore 15) alla Carim, per l’Nts Riviera diventa soprattutto un’occasione per celebrare l’ottimo risultato entrato nel campionato di serie B di basket in carrozzina. Prima ci sarà l’incontro con quel Seregno che non dovrebbe rappresentare un ostacolo (20-63 per Acquarelli & co. all’andata), dopo di che sarà tempo di stappare alcune bottiglie e mettere qualcosa sotto i denti, così come non mancherà una lotteria a premi. Il tutto con un’adeguata colonna sonora. In aprile cominceranno poi i playoff, con l’Nts Riviera – seconda nel girone B dietro l’imbattuto Parma – che aspetta di conoscere i nomi delle prossime avversarie, nomi che usciranno dal sorteggio. Ma vediamo la situazione negli altri raggruppamenti. Nel girone A si giocano il primato Gradisca d’Isonzo e Vicenza, nel C passeranno due realtà romane, Santa Lucia e Disabili don Orione, mentre nel gruppo D sono già ai playoff Taranto e Lupiae team Salento.