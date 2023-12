Occhi puntati al match tra Cividale e Piacenza

Tezenis Verona contro Rbr e Gesteco Cividale contro Assigeco Piacenza: questi i due anticipi del girone rosso di A2 per quanto riguarda la quarta giornata di ritorno. Per Rimini anche la seconda è una gara importante, visto che Piacenza non ha ancora lasciato definitivamente la compagnia assicurandosi una buona posizione in vista dei playoff. L’Assigeco è a +4 sull’ottavo posto e a +6 sul nono, dunque non può dirsi sicura e deve macinare vittorie. Allo stesso tempo, Cividale con una vittoria accorcerebbe la distanza in maniera significativa. Domani tutte le altre gare, con Rbr a tifare perché Cento e magari anche Nardò possano perdere colpi. Possibile, visto l’impegno dei primi in casa di Trieste e dei secondi nella tana della Fortitudo. Completano il turno due partite con il pronostico nettamente favorevole agli ospiti: Orzinuovi – Forlì e Chiusi – Udine. Poi, prima di Natale, ecco il turno di sabato 23, con tutte le partite programmate per la stessa giornata. Sarà il Riviera Banca Day, il giorno del derby del Flaminio con Forlì. La classifica: Fortitudo Bologna e Forlì 22; Trieste e Udine 20; Verona 18; Nardò e Piacenza 14; Cento 10; Rbr Rimini e Cividale 8; Orzinuovi 6; Chiusi 4.