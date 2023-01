Ocean’s Cup, i Bernabé alla semifinale nazionale

Tre appuntamenti agonistici sono andati in scena sul percorso del Riviera Golf nei giorni scorsi. Il via all’insegna del divertimento nella Ocean’s Cup, giocata con formula a coppie. Enrico e Matteo Bernabé si sono imposti con un giro in 67 colpi vincendo la gara e aggiudicandosi il pass per la semifinale nazionale. Stesso epilogo per Fabrizio Ruffini e Simona Colombo (42) che, nella categoria netta, hanno preceduto Alessandro Pagliarani e Fabio Bacciocchi, a pari punti. Miglior coppia mista Nicoletta Michelini e Alberto Bianchi (40). Gilberto Schilirò ha invece vinto la Passion Golf con 78 colpi. Roberto Giovannini (37), Nicola Magnani (39) e Silvia Fogli (38) si sono aggiudicati le tre categorie nette. Infine tappa del Bretagna Tour, con accesso diretto alla semifinale nazionale. Davide Zarotti ha vinto la gara pareggiando il par del percorso di 70 colpi staccando il primo dei quattro pass in palio. Con lui Nicoletta Michelini (31), Marzio Raspugli (32) e Francesco Druda (35) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Alle loro spalle rispettivamente Guido Bertoni (30), Leonardo Castaldi (31) e Andrea Paolucci (34).

