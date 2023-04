Ogbeide operato alla spalla Bedetti e Meluzzi ancora out

Come concordato da qualche giorno, ieri Derek Ogbeide è stato operato, con successo, alla spalla dal dottor Fabrizio Campi (nella foto insieme al centro di Rbr poco dopo l’intervento effettuato nella clinica privata ‘Villa Igea’ di Forlì). Il 26enne lungo di RivieraBanca, che si era infortunato domenica 2 aprile dopo neppure un minuto della (malaugurata) partita interna con Latina, è rimasto sotto i ferri circa 45 minuti. Ora per lui inizia un lungo periodo di riabilitazione, con la stagione 2223 – lo ribadiamo una volta di più – che per lui è chiaramente finita, anche se la Rinascita dovesse andare fino in fondo nei playoff (che sono peraltro ancora da conquistare, meglio ribadire pure questo concetto). Intanto sempre ieri i biancorossi sono tornati in palestra per riprendere la preparazione in vista del confronto interno con Agrigento, che domenica s’affaccerà al Flaminio. Bedetti e Meluzzi sono ancora fuori gioco, mentre Johnson si è lasciato alle spalle il virus influenzale.