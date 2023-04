Ogbeide out, c’è D’Almeida "Pronto alla responsabilità"

I ‘superstiti’ della Rinascita stanno preparando la trasferta di domenica a Trapani. Anche ieri ben quattro defezioni tra i 10 giocatori base a disposizione di coach Ferrari: oltre ai cronici Ogbeide e Bedetti, e a quel Meluzzi che resta in forte dubbio per la trasferta in Trinacria, è rimasto precauzionalmente a riposo pure Anumba, altro malconcio in casa Rbr, anche se la sua presenza in terra di Sicilia – e meno male – non appare a rischio. Comunque l’emergenza c’è ed è pure bella grossa. Il vuoto più rilevante, quello che salta subito agli occhi, riguarda Derek Ogbeide, il centrone che potrebbe eventualmente rientrare solo nei playoff, a patto che RivieraBanca riesca poi a raggiungerli. Senza il suo totem la squadra riminese avrà bisogno di qualche ‘straordinario’ dagli altri lunghi, così come è più che probabile che lo stesso Anumba, potendo sfruttare la sua esuberanza fisica, si ritagli minuti da numero 4.

In ogni caso, nel ‘disegno’ originale del coach, il cambio naturale per Ogbeide era ed è Ursulo D’Almeida, ragazzo appena 21enne che nella prima fase è rimasto mediamente sul parquet 10’ a gara, per lui 2.2 punti (41% da due e 58% dalla lunetta, da tre non tira) e 2.5 rimbalzi, questo il fatturato letto nelle cifre. "Adesso è un momento un po’ difficile per tutti, ci aspettano cinque partite fondamentali per centrare un traguardo davvero importante, al quale teniamo tutti: i playoff", non abbassa la guardia il giovane lungo ex Treviglio, un giocatore che a volte si limita un po’ da solo, commettendo magari qualche fallo evitabile. Ora servirà più attenzione, poiché l’abituale minutaggio potrebbe dilatarsi.

"Assolutamente, anche se un fallo, quando può tornare utile alla squadra, si deve spendere. Comunque sì, ne sono perfettamente consapevole, domenica a Trapani devo farmi trovare pronto", sa di avere maggiori responsabilità D’Almeida, che prova a individuare il quorum vittorie necessario alla Rinascita per agganciare i playoff. "Credo che due successi potrebbero già rivelarsi sufficienti e confido tanto nella carica che i nostri splendidi tifosi possono darci: due vittorie al Flaminio nei rimanenti impegni interni e dovremmo essere dentro, altrimenti – valuta un’opzione B Ursulo – cercheremo di mettere a segno un colpo esterno. Non facile, ma neppure impossibile". In un autentico ‘lazzaretto’, la piena efficienza fisica diventa basilare. E qui D’Almeida c’è ("Sto molto bene", assicura).

alb.cresc.