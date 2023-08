Oggi al ‘Mazzola’ per i biancorossi c’è la Dinamo Tirana

Cessioni, acquisti, abbonamenti, ma anche campo. Oggi il Rimini di mister Raimondi torna in campo e lo fa per la prima volta nella parte di Romagna più vicina alla sua gente. Non ancora sul sintetico del ’Neri’, ma sull’erba dello stadio ’Mazzola’ di Santarcangelo dove questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.30, ingresso libero e diretta su Icaro tv, canale 18) i biancorossi si alleneranno in amichevole contro la Dinamo Tirana, formazione che milita nella Kategoria e Pare, la seconda divisione del campionato albanese. Una buona occasione per vedere all’opera i tanti giocatori giovani sui quali il Rimini ha puntato in questo mercato estivo. Una buona occasione per vedere quali saranno le scelte di mister Raimondi, anche se il suo Rimini cammin facendo cambia quasi ogni giorno faccia e soprattutto ultimamente ha perso qualche ’pezzo’ non di poco conto.