Oggi al ’Romeo Neri’ si torna a correre

C’è da rimettersi a correre. Ma chi ci sarà oggi a condurre l’allenamento del Rimini? La ripresa è fissata per la tarda mattinata al ’Romeo Neri’. Perché da iniziare a mettere nel mirino c’è quel Pontedera al quale i biancorossi andranno a fare visita al Pontedera. Questa volta di lunedì, ancora in notturna, nel posticipo dell’ottava giornata. C’è da aspettarsi una ripresa con il morale sotto i tacchi. Perché la sconfitta con la Recanatese (avversaria sinceramente non impossibile) è quella che, purtroppo, sin qui fa più male. Perché contro una concorrente nella zona calda della classifica, perché condita da quei soliti errori che ormai sono un marchio di fabbrica del Rimini di questa stagione. I giocatori oggi alla ripresa ci saranno tutti, o quasi. Da valutare le condizioni di Gigli e Cernigori, entrambi assenti contro i marchigiani per infortunio.