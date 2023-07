Oggi è il giorno di Pietro Passador

Ventidue destinati, proprio oggi, a diventare 23. Tanti sono i giocatori del Rimini che ieri mattina hanno salutato la riviera per raggiungere il ritiro di Bagno di Romagna. Ma oggi al gruppo si unirà anche il numero uno Pietro Passador. Arriverà in prestito dal Torino il portiere classe 2003 che in carriera ha vestito la maglia della Clodiense in serie D e la passata stagione quella della Primavera del Toro. C’è da attendersi che nei prossimi giorni le trattative di mercato già intavolate arrivino a dama. Intanto, ieri pomeriggio a Bagno di Romagna i biancorossi hanno già iniziato a lavorare e nei prossimi giorni mister Raimondi e i suoi renderanno note anche le date delle prime amichevoli della stagione. Nessuna, comunque, è prevista in questa prima settimana di lavoro. Una settimana di rodaggio per conoscersi e riprendere confidenza con il campo.