Oggi i biancorossi si allenano con il Mantova

Quinta amichevole estiva oggi per il Rimini. Questo pomeriggio i biancorossi (calcio d’inizio alle 17.30, diretta su Icaro tv canale 18) saranno di scena al ’Martelli’ contro il Mantova. Prima vera trasferta, anche se senza punti, per la squadra di Raimondi. E prima volta contro una squadra di pari categoria. Un test, quindi, di un certo rilievo per Tonelli e compagni se si considera che ora il tecnico argentino ha una rosa quasi al completo e da plasmare in pochissimi giorni. Poco più di dieci quelli che dividono il Rimini dal debutto in campionato previsto per il primo giorno di settembre contro l’Arezzo. Rispetto al test di qualche giorno fa in casa del Verucchio, oggi a Mantova potrebbe trovare posto anche l’attaccante Morra, uno degli ultimi arrivati in Piazzale del Popolo. Ha poco più di qualche allenamento insieme ai nuovi compagni, invece, Langella che alla truppa si è aggregato nella giornata di venerdì. Quello di oggi in Lombardia sarà il penultimo test per la squadra di Raimondi che poi, sabato della prossima settimana, sarà impegnata con l’Albinoleffe, sempre lontano dalla Romagna e sempre con un avversario di pari categoria (anche questo del girone A). Poi si saluterà il calcio d’agosto che, quest’anno più che mai vista la partenza in ritardo, non ha dato troppe indiscazioni, almeno sin qui, sul Rimini che verrà.