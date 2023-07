Oggi il secondo test con il neopromosso Victor San Marino

Seconda uscita questo pomeriggio per il Rimini di Gabriel Raimondi. A Bagno di Romagna (calcio d’inizio alle 17.45) i biancorossi affronteranno il Victor San Marino. Match sicuramente più impegnativo di quello giocato appena qualche giorno fa da Santini e compagni contro la Bagnese. Contro il Victor neopromosso in serie D, il tecnico argentino avrà l’occasione di vedere all’opera i suoi, vecchi e nuovi. Fari puntati sugli ultimi acquisti, dal difensore Gorelli agli under appena arrivati in Piazzale del Popolo. Si sta rimettendo al passo con i compagni, dopo aver superato qualche acciacco ’di stagione’, anche il centrocampista Delcarro che ha saltato la prima uscita contro la Bagnese. C’è da scommettere che oggi, rispetto a martedì, saranno anche più numerosi i tifosi sugli spalti. Infatti, saranno tanti i riminesi che questo pomeriggio si metteranno in viaggio verso Bagno di Romagna.