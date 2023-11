Oggi in campo la capolista Bologna

Nell’altra gara serale tonfo pesante per Forlì a Verona, con la Tezenis a imporsi in maniera netta, per 96-82, grazie ai 21 punti di Devoe e ai 18 di Murphy. Le partite di oggi: Orzinuovi – Chiusi, Cento – Nardò, Fortitudo Bologna – Piacenza, Trieste – Udine.

La classifica: Fortitudo Bologna, Verona e Forlì 12; Udine 10; Trieste 8; Nardò, Piacenza, Cento e Cividale 6; Rimini 4; Orzinuovi e Chiusi 2. Verona, Forlì, Cividale e Rimini una partita in più. Bologna e Udine una partita in meno. Da domani Rbr sarà penultima assieme a una tra Orzinuovi e Chiusi.