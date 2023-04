Oggi in Lega si ‘disegna’ il futuro dei playoff

Lo slittamento è praticamente già cosa fatta, ma oggi la Lega annuncerà ufficialmente il posticipo dei playoff di serie C. Decisione necessaria considerando che, tra un deferimento e l’altro, la classifica finale del girone B, quello che interessa il Rimini, potrebbe essere rivoluzionata dal giudice sportivo. A ‘ballare’ sono i punti di penalizzazione che potrebbero estromettere il Siena dalle prime dieci della classifica con la Recanatese che andrebbe a occupare proprio il decimo posto. E con il Rimini pronto a guadagnare una posizione in classifica. Tutte ipotesi, per il momento.

Ma già oggi se ne saprà di più. Proprio oggi i club che partecipano ai playoff si ritroveranno in Lega per ricevere le direttive. Impossibile, quindi, poter scendere in campo domenica. Ma probabilmente anche il prossimo fine settimana considerando che alle decisioni del giudice sportivo seguiranno ricorsi e contro ricorsi. Insomma, fino ai primi dieci giorni di maggio, alla fine, non si darà il via agli spareggi promozioni. Ma già oggi i vertici del calcio di serie C potrebbero stilare un nuovo programma. Che naturalmente porterà a chiudere definitivamente la stagione non nei primi giorni di giugno, come inizialmente previsto, ma probabilmente alla fine di quel mese.