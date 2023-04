Oggi la ripresa, da monitorare le condizioni di Vano

Qualche acciacco da ‘guarire’ velocemente. Ma anche senza troppa fretta considerando che mancano poco meno di due settimane al ritorno in campo per i playoff. Ritorno in campo, quello di allenamento, invece previsto per oggi, dopo un giorno di riposo. Fine settimana sul sintetico del ‘Romeo Neri’ per il Rimini che continua a pensare al debutto nella post season. Pur ancora non conoscendo il nome dell’avversario. Ma la data sì. Si partirà giovedì 11 maggio. Gaburro tiene monitorate le condizioni di Haveri e Vano, il primo alle prese con un fastidio muscolare ormai di qualche settimana fa, il secondo costretto a farsi passare in fretta qualche acciacco che l’attaccante romano conta di smaltire in fretta. Negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato anche Delcarro, ma nulla che possa destare preoccupazione.