Oggi la ripresa, solo Haveri resta ai box

Una giornata di riposo e da oggi si va dritti verso i playoff. Il Rimini oggi all’ora di pranzo torna ad allenarsi sul sintetico del ‘Romeo Neri’. Marco Gaburro dovrà tenere monitorate le condizioni di Haveri che deve ancora smaltire completamente un guaio muscolare. Ma anche quelle di Vano che ultimamente si è allenato con il contagocce. Per il resto l’organico è al completo e il tecnico veneto, da qui a giovedì della prossima settimana, inizierà a pensare all’undici al quale affidarsi per il debutto agli spareggi per la serie B. Magari optando anche per qualche soluzione alternative rispetto a quello visto nelle ultime uscite di campionato. Quello che è certo è che il Rimini, a Gubbio o a Pontedera che sia, dovrà giocare con un solo pensiero, quello di vincere per cercare di passare il turno. Un solo risultato a disposizione, lo impone la classifica.