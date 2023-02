Oggi la sgambata a Reggio Emilia

Fine settimana anomalo, per la Rinascita. Sì, perché l’incontro esterno con Cividale, partita che era prevista inizialmente in calendario domani sera alle 20 in terra di Friuli, è stata spostata a venerdì 10 marzo per la convocazione nella nazionale argentina di Redivo, il gaucho da poco in forza nella squadra allenata da Stefano Pillastrini. Martedì scorso i biancorossi hanno comunque ripreso ad allenarsi regolarmente, con coach Ferrari che questo pomeriggio porterà i suoi alla palestra ‘Chierici’ di Reggio Emilia per un’amichevole informale con la Reggiana, realtà che si esibisce al ‘piano di sopra’. Sabato mattina è programmata poi una seduta di pesi, dopo di che Meluzzi & co. potranno usufruire di due giorni e mezzo di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno nella mattinata di martedì. E nel mirino ci sarà Nardò, la formazione che si affaccerà al Flaminio domenica 5 marzo. Un team, quello pugliese, che ha appena inserito in organico il play Zugno (prelevato dall’Npc Rieti) per ovviare all’infortunio di Parravicini.