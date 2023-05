Oggi l’incontro tra Maniero e Gaburro

I playoff non hanno lasciato il segno in casa Rimini. Ma hanno lasciato una giornata di squalifica da scontare la prossima stagione, pronti via, a Claudio Santini. L’attaccante toscano, infatti, è stato squalificato per un turno, dopo l’espulsione arrivata nei minuti finali a Pontedera. Se ne riparlerà tra qualche mese, sempre che Santini a luglio torni a correre con addosso la maglia del Rimini. Il suo contratto dice di sì, ma certamente all’attaccante capocannoniere dei biancorossi le richieste non mancheranno. Anche importanti, perché i suoi 20 gol non sono di certo passati inosservati. Il Rimini farà di tutto per tenerselo stretto, ma si sa, nel calcio non c’è niente di scontato. Per ora i biancorossi si godono solo qualche giorno di vacanza. Ma già da oggi il direttore sportivo Andrea Maniero farà ritorno in riviera per iniziare a chiudere con il passato. E, c’è da credere, che il primo con il quale si siederà al tavolo sarà Marco Gaburro. A differenza di Santini, l’allenatore veneto è in scadenza di contratto e quindi libero di accasarsi altrove dal primo giorno di luglio. Alla fine sarà un addio con un grazie e arrivederci, ma non prima di aver valutato se possa esserci anche una minima possibilità di proseguire insieme. Difficile che questo accada, ma l’attesa non sembra dover durare a lungo.