Omag in tour de force: tre partite in 7 giorni

È attesa da una settimana davvero tosta, l’Omag-MT, con tre partite ravvicinate che andranno a definire meglio la classifica delle marignanesi in questo girone B di volley A2 femminile. Il trittico di fuoco si apre domani in Valconca, con il Martignacco che farà capolino nel palasport di San Giovanni (alle 17, fischiano Giulietti e Polenta). Nello stesso impianto, poi, mercoledì sera si disputerà il recupero con Montecchio Vicentino, dopo di che Turco e compagne affronteranno la lunga trasferta a Messina (domenica 26). A quel punto mancherà solo il confronto casalingo del 5 marzo con Soverato per archiviare la regular season. "Penso a una gara alla volta, credo sia la cosa migliore, e adesso sono concentrato solo su Martignacco", attacca il coach dell’Omag-MT, Enrico Barbolini, che avrà tutto l’organico a disposizione, compresa quella Giulia Saguatti che, forse, potrebbe tornare a mettere piede in campo dopo il serio infortunio al ginocchio in pre-campionato.

"Sì, Giulia potrebbe fare un giro ‘dietro’, dipende se ci sarà l’occasione o la necessità. In ogni caso vado con la partita", aggiunge l’allenatore di San Giovanni, che in avvio dovrebbe affidarsi al consueto sestetto, con Turco a palleggiare in diagonale con l’opposto Perovic, Babatunde e Parini al centro, Bolzonetti e Rachkovska alle bande, più Caforio nel ruolo di libero. Martignacco, che scende in Romagna con appena due punti in meno (33 contro 35) e un match in più, ha un roster piuttosto ‘verde’, con ben cinque giocatrici del sestetto, libero compreso, nate nel 2000 e annate successive. "Sono giovani, sì, ma alcune hanno già un vissuto importante sotto rete", sostiene Barbolini, che difensivamente dovrà preoccuparsi soprattutto di contenere l’opposto Sironi e la schiacciatrice statunitense Wiblin, così come può portare ‘mattoni’ pesanti anche l’altra banda, Cortella. "Fanno un gioco abbastanza veloce e Allasia, la palleggiatrice, è funzionale al loro modo di esprimersi, un gioco rapido, ma senza troppi fronzoli. E poi sono ben allenate da Gazzotti, un mio conterraneo", rivela lo skipper marignanese. All’andata, lo ricordiamo, l’Omag-MT la spuntò al tie-break in rimonta, risalendo da una situazione di 0-2.

alb.cresc.