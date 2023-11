Omag, la strada è giusta: "Primo obiettivo centrato"

San Giovanni può sorridere, il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto: i quarti di Coppa Italia di A2. Ma anche la classifica è più positiva con il quarto posto blindato dopo gli ultimi due ottimi risultati (entrambi per 3-0) domenica contro Lecco e mercoledì sera contro Costa Volpino. Il morale è alto ma già domenica prossima si torna in casa al PalaMarignano (ore 17) contro Offanengo per un altro turno che potrebbe essere favorevole.

Come sta la squadra coach Matteo Bertini?

"Le ultime due belle prestazioni ci danno entusiasmo e coraggio per proseguire la stagione in crescendo".

Non è stato facile vincere a Costa Volpino.

"Siamo stati squadra, ognuno ha dato il suo contributo".

Anche qualche seconda linea come Marina Giacomello, ad esempio, vero?

"E’ un opposto molto promettente che dopo le prime battute si è sciolta ed ha giocato come sa fare portando punti importantissimi".

Lo stato di forma sta migliorando complessivamente o ci sono ancora problemi fisici?

"Purtroppo ci portiamo dietro da inizio campionato alcuni acciacchi con giocatrici ancora in difficoltà fisica come Nardo, Turco e Caforio che avrebbero bisogno di riposare. Ora vedremo se farle rifiatare con qualche rotazione in più".

Il campionato entra ora nel vivo, si aspettava tutte queste squadre in lizza in un fazzoletto di punti?

"Sarà così fino alla fine. Cremona mi sta sorprendendo, forse Mondovì è al di sotto delle aspettative, ma c’è tutto il girone di ritorno".

Però Mondovì ha battuto San Giovanni nell’unica sonora sconfitta per 3-0 delle marignanesi, cosa ne pensa?

"Abbiamo buttato via il primo ed il terzo set a Mondovì ed abbiamo giocato male, forse la nostra peggior partita". In Coppa Italia il 10 gennaio il quarto di finale vedrà Omag Mt San Giovanni di scena a Perugia, prima classificata nel girone A, sarà partita unica e dunque durissima, in trasferta, per stabilire chi passerà il turno.

Luca Pizzagalli