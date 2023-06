Omag, Manconi alla carica "Sarà una stagione super"

Sempre più in alto, senza porre limiti ai sogni. L’Omag si è già vestita a festa per un 2023-2024 da affrontare con grande piglio, ha accolto il clamoroso ritorno di Ortolani e ora si lancia verso una stagione interessante sotto tanti punti di vista. Lo conferma il presidente Stefano Manconi (foto), che sottolinea così il primo punto importante: "Sarà un campionato che parte alla pari rispetto a quello passato. Non c’è una Roma, una squadra fuori categoria che parte con la promozione come obiettivo unico. Ci sono tanti team di valore come Macerata, Brescia, Busto Arsizio e Montecchio Maggiore". E l’Omag-Mt? Le idee sono chiare. "Mi aspetto un campionato in cui il primo obiettivo sarà sempre accedere alla poule promozione. Affronteremo squadre competitive, ma non delle schiacciasassi. Tra addii e arrivi la nostra squadra non si è indebolita, noi ci siamo". La squadra è quasi fatta per intero, col mercato a battere probabilmente solo un altro colpo prima della definitiva chiusura di tutte le trattative. Manca solo il secondo opposto, la giocatrice che sarà la riserva di Ortolani, ultimo colpo a sensazione dell’estate di San Giovanni. Com’è stato ritrovarsi con Serena Ortolani? Il percorso è stato normale – rivela Manconi -. A dir la verità non calcolavo la possibilità che potesse tornare con noi, poi abbiamo avuto un input da parte del suo procuratore su una possibile disponibilità, ci abbiamo ragionato assieme a coach Bertini e abbiamo trovato l’accordo". Ora il mosaico è quasi completo, ma c’è ancora spazio per un’ultima riflessione sulla conclusione dell’annata passata. "Ottimo risultato in campionato da parte nostra. Forse avremmo potuto fare di più in Coppa Italia, ma quest’anno la partita è coincisa con uno dei pochissimi momento di calo che abbiamo avuto in stagione. Chiudere terzi in Poule Promozione è un gran risultato. Poi la sconfitta in semifinale, ma ormai è andata. Certo, avevamo fatto più di un pensiero a giocarcela agli ultimi punti in quel tie-break con Brescia, poi è arrivata la sequenza di ace di Cvetnic che ha scavato il solco decisivo". Sguardi ora rivolti al futuro, a una stagione che comincerà a ottobre ma che troverà l’Omag-Mt in palestra già da lunedì 21 agosto, giorno del raduno. Poi le amichevoli, presumibilmente due con Macerata e due con Perugia, e il via ufficiale. "Dei test solidi per prepararci al meglio – chiude Manconi -. Faremo le classiche sette settimane di preparazione in vista del campionato. Non vediamo l’ora di ricominciare".

Loriano Zannoni