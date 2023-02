Omag-Mt a valanga, Montecchio spazzata via

Omag-MT San Giovanni

3

Montecchio Vicentino

0

OMAG-MT SAN GIOVANNI: Turco 3, Perovic 14, Parini 8, Babatunde 7, Bolzonetti 15, Rachkovska 5; Caforio (libero), Saguatti, Biagini ne, Salvatori ne, Cangini ne, Covino ne, Aluigi ne, Monti ne. All.: Barbolini.

IPAG MONTECCHIO: Bartolucci 2, Mazzon 11, Barbazeni 3, Marconato 8, Angelina 8, Tanase 9; Maggipinto (libero), Nardelli 1, Muraro, Ghiotto, Brandi, Esposito 2, Malvicini. Cometti ne. All.: Sinibaldi.

Arbitri: Usai e Fontini.

Parziali: 25-22, 25-21, 25-18.

La reazione che coach Barbolini voleva, che i sempre affezionati tifosi marignanesi desideravano dopo l’amaro 2-3 di domenica con Martignacco. In un’ora e mezza San Giovanni si sbarazza di Montecchio Vicentino, vendicando così lo ‘sgarbo’ dell’andata e, soprattutto, agguantando il secondo posto in questo girone B del campionato di A2, questo quando mancano appena due giornate di regular season (Messina fuori, Soverato in casa i restanti impegni per Turco e compagne).

Un match vinto lavorando forte dietro, in ricezione: e non è un caso che l’abituale premio quale mvp sia andato a Giorgia Caforio, il libero ‘aspiratutto’ dell’Omag-MT. Buona pure la ripartizione della pericolosità, con le centrali che hanno portato i loro consistenti ‘mattoni’, in particolar modo a muro. In avvio scappa subito la formazione veneta (1-5), ma è un fuoco di paglia. San Giovanni resta concentrata sulle sue cose, non si disunisce, fino a guadagnare vantaggio e inerzia. Sul 23-20 entra a battere Saguatti e poco più tardi le marignanesi archiviano la prima frazione sfruttando una pessima ricezione delle rivali. Montecchio è scesa comunque in Romagna per giocarsela e il secondo set, per le padrone di casa, è un perenne inseguimento che viene coronato da Bolzonetti (punto del 19 pari). Ancora la giovane schiacciatrice protagonista nelle battute conclusive e 2-0 sul tabellone.

L’equilibrio non abbandona però la partita, le due squadre restano vicine come valori, ma San Giovanni ha un qualcosa in più, anche a livello emotivo, e lo mette sul piatto, Caforio raccoglie veramente di tutto e Perovic trova dei traccianti che fanno male a Montecchio, che a un certo punto crolla nonostante i due timeout ravvicinati di coach Sinibaldi. I tre punti sono in tasca, la seconda piazza pure.

alb.cresc.