Omag-MT, con Brescia sarà spareggio

Quel set iniziale perso, pure nettamente, aveva creato qualche illusione in Valconca, ma poi, nel prosieguo della gara, il Millennium Brescia prendeva in mano le redini dell’incontro e non le mollava più, per un successo ‘pieno’ contro Talmassons nel posticipo della quinta, nonché penultima giornata del Pool Promozione di A2 (3-1 lo score, 19-25, 25-17, 25-22, 25-17 i parziali). Un risultato che proietta le lombarde a 59 punti, cioè a due sole lunghezze all’Omag-MT, terzo in solitudine a quota 61. Questo significa che lo scontro diretto in programma domenica a San Giovanni sarà un autentico spareggio per definire la terza e la quarta posizione. Con le marignanesi che, oltre ad esprimersi nel ‘fortino’ amico, avranno un ulteriore vantaggio, quello di potersi addirittura permettere di perdere al tie-break e conservare lo stesso l’attuale piazzamento. Curiosamente, poi, San Giovanni e Brescia si ritroveranno faccia a faccia 7 giorni più tardi nella semifinale playoff.