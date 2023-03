Open di Toscana, brilla Christian Dan Bronzo per il baby allievo di Montuori

Ancora un podio per Christian Dan, il talentuoso atleta del Centro Karate Rimini-Cervia che è allenato dal maestro Livio Montuori (insieme nella foto). Dopo i buoni risultati nel trofeo Veneto a gennaio, Christian si è ben comportato sul tatami di Follonica, teatro della 20esima edizione dell’Open Karate di Toscana. Inserito nella fascia cadetti del kumite (combattimento) insieme ad altri 44 concorrenti, Dan debutta con una chiara vittoria sul toscano Niccolò Paoletti (4-0 lo score), così come la storia si ripete con il piemontese Christian Spilinga, piegato 6-1. Nel terzo confronto arriva il primo (e unico) stop contro Sebastian Foschi (0-2), ma la caccia alla medaglia prosegue. E dopo aver superato il laziale Valerio Rovetto (6-4), viene ammesso ala finale per il terzo posto contro il campano Giovanni Ruffo: l’incontro è intenso e Christian lo fa suo con autorità, 6-0 sul tabellone e bronzo al collo. A Follonica c’era pure Simone Di Sante per il kata (forma), ma un improvviso stato febbrile gli ha impedito di gareggiare. Ora l’attesa è per gli Open d’Italia (a Riccione, il 22 e 23 aprile).