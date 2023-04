‘Opening Game’ senza sorprese San Marino travolge gli Athletics

San Marino

11

Athletics Bologna

1

SAN MARINO: Bautista ed (24), Pulzetti 3b (02), Angulo 2b (13) (Lo. Di Raffaele 11), Lino r (22), Celli 1b (33), E. Leonora ec (24), Pieternella dh (03), Epifano ss (14), Di Fabio es (12).

ATHLETICS BOLOGNA: Zappone ed (03), Del Priore 2b (02) (Mi. Monda 01), Ma. Monda r (13), Baccelli 1b (13), Montanari ec (13), Errico 3b (02), Vignali dh (13), Cocchi es (01), Accorsi ss (02).

Successione: Athletics 100 000 0 = 1 bv 4 e 1. San Marino 240 103 1 = 11 bv 13 e 0. Lanciatori: Lu. Di Raffaele (i) rl 4, bvc 4, bb 2, so 3, pgl 1; Peluso (W) rl 3, bvc 0, bb 2, so 3, pgl 0; Nepoti (L) rl 3, bvc 5, bb 6, so 3, pgl 6; Giorgi (r) rl 3, bvc 8, bb 4, so 0, pgl 5.

Note: doppi di Ma. Monda, Baccelli, Angulo, Celli (2) e Leonora.

Qualche brivido, se proprio lo vogliamo chiamare così, solo in avvio, complice una partenza rallentata di Luca Di Raffaele in pedana. Poi il pitcher mancino si dà una registrata, l’attacco sammarinese colpisce con continuità e l’Opening Game, questa garauno andata in scena sul diamante di Serravalle, si risolve con una vittoria per ‘manifesta’ dei campioni d’Italia. Un successo peraltro ampiamente annunciato, vista una certa qual differenza di valori nella struttura delle due squadre, con i Titani che cercano il loro secondo, personalissimo ‘triplete’, cioè il terzo scudetto di fila, impresa già centrata dal 2011 al 2013, mentre i bolognesi chiedono solo di rimanere in A. L’inizio, come accennato, è complicato per Di Raffaele, che incassa tre valide consecutive, con il punto dello 0-1 che è spinto a casa da Baccelli, ex New Rimini. Giusto il tempo di cambiare attacco-difesa e San Marino ribalta tutto (2-1 sulla volata di Celli e il singolo di Ericson Leonora). E al secondo assalto i tricolori chiudono il discorso confezionando un ‘big inning’ da 4 punti (2 pbc a testa per Lino e Celli, con quest’ultimo che al 4° produrrà pure il punto del 7-1 con un altro doppio). Poi ancora segnature e lo stop per ‘manifesta’.