Operazione portieri conclusa C’è la firma di Colombo e Jashari

Operazione portieri conclusa. Il Rimini è partito lunedì mattina per il ritiro di Bagno di Romagna in pratica senza numeri uno e nel giro di 24 ore ne ha ingaggiati tre. Martedì è stato il giorno di Pietro Passador, arrivato in prestito dal Torino. Ieri i biancorossi hanno chiuso il conto. Perché Edoardo Colombo, partito proprio lunedì mattina insieme ai compagni da aggregato, ieri ha firmato il contratto che lo legherà al Rimini fino al termine della stagione. Classe 2001, nato a Ravenna, ma di nazionalità sammarinese, Colombo è cresciuto nel settore giovanile del Cesena, squadra in cui ha militato 10 anni, fino ad arrivare alla formazione Primavera prima di passare alla Juventus. Al suo attivo anche esperienze nei vivai proprio della Juventus e del Carpi, prima del debutto in serie D nella stagione 2019-20 con la Torres. Venticinque le partite disputate in Sardegna, cui sono seguite esperienze con il Legnano e la Fermana in Lega Pro (un gettone di presenza con entrambi i club) e l’approdo ad Arezzo, in serie D. Nel 2021-2022 in Toscana ha collezionato 34 presenze, lo stesso numero di partite tra i pali della Cavese lo scorso anno sempre in serie D.Il neo portiere biancorosso conta anche diverse presenze con le Nazionali Under 19 e Under 21 di San Marino. Qualche ora dopo ha detto sì al Rimini anche Cristian Jashari. Classe 2006, il portierono arriva in prestito dal Sassuolo. Per il 17enne di nazionalità albanese, e già convocato nelle nazionali giovanili del suo Paese, è un ritorno a casa perchè in Emilia ci era arrivato nel settembre del 2020 proprio dal biancorosso. Dopo aver militato dai 6 ai 12 anni nella scuola calcio dello Junior del Conca, ha vestito la maglia a scacchi tra i pali della Under 13 e Under 14, poi nel 2020 il trasferimento ai neroverdi dove lo scorso anno ha indossato la casacca della Under 17. Un ritorno a casa, quindi, quello di Jashari con il quale il Rimini chiude il discorso legato ai portieri. Tutti decisamente giovani. Ora il direttore sportivo Andrea Maniero potrà concentrarsi sul resto della rosa. Tra arrivi e partenze. Perché, almeno sulla carta, potrebbero essere diversi i giocatori biancorossi che presto dovrebbero accasarsi altrove. Ma a dire l’ultima parola, dopo il lavoro sul campo di Bagno di Romagna, sarà mister Raimondi. Al tecnico argentino il compito di valutare i giocatori già in rosa.