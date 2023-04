"Ora c’è solo da chiedere scusa ai nostri tifosi"

di Donatella Filippi

"C’è solo da chiedere scusa ai tifosi". Lo dice subito Lorenzo Laverone. Ancor prima di analizzare una gara iniziata male e finita peggio. Perché ad Ancona il Rimini non solo ha lasciato tutti i punti, ma anche un altra dose importante di fiducia. Fiducia che i biancorossi nel girone di ritorno, pezzo dopo pezzo, hanno perso quasi tutta. "Non c’è stato lo spirito giusto – dice il capitano del Rimini – ma nemmeno l’atteggiamento giusto e ce ne assumiamo tutta la responabilità". Partenza fin troppo spregiudicata quella della squadra di Gaburro. "Se concedi tante ripartenze e non sei posizionato nel modo giusto – dice il difensore – ogni palla persa diventa un pericolo, soprattutto se davanti hai avversari di un certo valore". Complicato pensare, a un passo dal traguardo, che si possa scendere in campo senza avere l’atteggiamento giusto. Lo spirito giusto. "Ci portiamo dietro le scorie di questo girone di ritorno nel quale le prestazioni non sono state all’altezza – spiega – Un bagaglio di negatività che non riusciamo a scrollarci di dosso. Siamo entrati in questa situazione all’inizio del girone di ritorno e non siamo mai riusciti ad uscirne per un motivo o per l’altro. La svolta non è mai arrivata". Ma, nonostante tutto, Laverone guarda avanti con fiducia. "Perché ci deve essere sempre una cosa positiva alla quale restare incollati. E c’è anche in questa situazione. L’obiettivo ora è quello di tornare a vincere in casa e arrivare ai playoff con una situazione diversa da quella che stiamo vivendo". Insomma, scrollarsi di dosso quella negatività che ormai sembra una seconda pelle per i biancorossi. "È difficile trovare una giustificazione a una gara dal genere – non ci gira attorno Kevin Biondi – Avevamo iniziato cercando di mettere subito pressione mettere all’Ancona. Sapevamo che stavano attraversando un momento di difficoltà e volevamo spingere subito sull’acceleratore. Cosa che, però, non c’è riuscita troppo. Il gol che abbiamo subito subito rispecchia le nostre difficoltà". Ora è già il momento di pensare a domani. "Dobbiamo azzerare in fretta – dice il centrocampista dei biancorossi – Sappiamo che ci serve una vittoria da squadra vera per arrivare ai playoff nel miglior modo possibile. Non pensiamo a fare calcoli o cose del genere. Dobbiamo solo vincere. Il Montevarchi è già retrocesso? Questo non conta perché, comunque, nessuno gioca per perdere".