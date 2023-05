Ora entra in gioco anche l’Entella

C’è chi, come il Rimini, già guarda al futuro e chi ancora sogna di raggiungere Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro in serie B. Tra le squadre del girone B, quelle che hanno iniziato il cammino playoff fin dal principio, sono rimaste in corsa Ancona e Gubbio con i marchigiani che domani se la vedranno con il Lecco e gli umbri con quella Virtus Entella terza in classifica e che inizia la propria avventura domani da Gubbio. Due avversari tosti, quindi, per marchigiani e umbri che sperano di spingersi il più lontano possibile in attesa del giorno in cui entreranno in gioco anche le big, le seconde classificate dei tre gironi (Cesena, Pordenone e l’attesissimo, e secondo i ben informati favoritissimo Crotone) che fino ad ora hanno fatto da spettatori. Un lungo viaggio al termine del quale arriverà una sola squadra, quella che si prenderà il quarto dei quattro posti riservati alle squadre di C in cadetteria.