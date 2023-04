"Ora facciamo diventare grande il Rimini"

di Donatella Filippi

"Ai ragazzi dico di liberare la testa e divertirsi". Alfredo Rota indica la strada. Il presidente del Rimini conosce bene le difficoltà dei suoi nel girone di ritorno. Pochi punti, nessuna vittoria in casa e i mugugni dei tifosi. Ma ricorda altrettanto bene quello che sono stati capaci di fare all’andata. E per questo, a un passo dai playoff, chiede loro di voltare pagina e tornare a essere quello che sono stati. "Perché conosco le loro potenzialità – dice Rota – e perché io sono un positivo per natura. Nel girone d’andata probabilmente abbiamo messo in cassaforte qualche punto in più di quelli che avremmo meritato. Nel girone di ritorno molti meno. Se fossero rimasti un po’ più sereni qualche punto in più ora lo avremmo. Ma possiamo comunque arrivare dove volevamo. In quella famosa colonna di sinistra, in fondo, ci siamo sempre stati...". Con la salvezza raggiunta con largo anticipo.

"Era il primo obiettivo – dice – e per questo la scorsa estate abbiamo puntato su un gruppo non troppo giovane. Perché la prima cosa era mantenere la serie C senza arrivarci con il fiatone, come successo nell’ultimo decennio". Missione compiuta. Ma è anche vero che, poi, l’appetito vien mangiando. "Ci avevamo fatto la bocca buona e lo stesso i tifosi che ora sono delusi. La propria squada del cuore la si vorrebbe sempre vedere vincere. Io sono il primo a soffrire. Durante le partite non riesco a stare fermo un attimo". Il professionismo conquistato e poi conservato, i playoff a un soffio. Rota ripensa da dove e come è partito in biancorosso.

"Ora sono molto diverso da quello di tre stagioni fa – spiega – Prima ero il babbo che portava il figlio in giro per i tornei. Ora conosco un po’ di più quello di cui parlo. E non mi muovo da qui perché ho troppo a cuore questa società. Sempre di più". Una dichiarazione d’amore, ma...

"L’appello a chi si vuole avvicinare lo faccio sempre – Rota non perde la speranza che qualcuno possa affiancarlo nel club – In tre anni quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. E lo abbiamo fatto in maniera onesta. Adesso ci conoscono e mi auguro che qualcuno, anche con una sponsorizzazione, possa affiancarmi per permettermi di proseguire in maniera più serena. E soprattutto per dare un futuro migliore a questa società che è patrimonio della città". Un appello che Rota ripete non da mesi, ma da anni. "Perché veramente penso che mettendoci poco in molti si potrebbe fare qualcosa di grande – dice – La strada noi l’abbiamo tracciata. Basta guardare anche quello che siamo riusciti a fare con il settore giovanile. Passi da gigante dei quali bisogna essere tutti soddisfatti. Perché i nostri giovani sono il nostro futuro. Da solo non posso dare a questa società il futuro che merita. Se la città ci tiene al calcio, e sono sicuro che sia così, qualcuno batta un colpo. Io ci sono. Sempre".