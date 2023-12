Ora nel mirino c’è già l’Entella

Messa da parte la coppa, almeno fino al primo mese del prossimo anno, il Rimini torna subito a concentrarsi sul campionato. Non hanno molto tempo i biancorossi, infatti, per preparare i novanta minuti di domani, a Chiavari, contro la Virtus Entella (calcio d’inizio alle 16.15). La truppa di Troise, dopo l’impegno sul campo del Vicenza di mercoledì sera, non ha fatto ritorno in Romagna. Dal Veneto, infatti, i biancorossi si sono subito diretti in Liguria dove oggi è prevista la seduta di rifinitura che servirà a mister Troise per valutare le condizioni dei suoi. E, intanto, i tifosi possono acquistare i biglietti per godersi anche la gara di Chiavari, dopo quella di Vicenza. I tagliandi d’ingresso allo stadio comunale (al costo di 7 euro) si possono acquistare on line, fino alle 19 di oggi, su www.etes.it, ma anche in tutte le rivendite Etes (a Rimini alla Tabaccheria Pruccoli). Il giorno della partita, domani, non saranno in vendita biglietti del settore Gradinata Nord.