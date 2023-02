Fortunatamente si tratta soltanto di una banale contrattura. Ma Andrea Delcarro, uscito malconcio dal match di martedì scorso ad Alessandria, dopo aver segnato il gol vittoria, dovrà rinunciare alla gara di oggi con il Gubbio. Al suo posto Marco Gaburro dovrebbe scegliere Biondi confermando dall’altra parte Matteo Rossetti e al centro Pasa. Poche variazioni, presumibilmente anche in difesa. Con un paio di ballottaggi. Regini si gioca un posto con Haveri e Allievi con Pietrangeli. In zona gol potrebbe essere nuovamente la volta di Gabbianelli ad agire dietro Santini e Vano. Con Mattia Rossetti pronto a dare il proprio contributo a gara in corso. Proprio come Mencagli. Ancora fuori dall’elenco dei convocati Rosso, Acquistapace e De Rinaldis, oltre a Piscitella che sarà messo, come annunciato, fuori lista dai biancorossi.