Out Gabbianelli, Rossetti e Panelli Si rivede Gigili

È già il giorno della rifinitura, e quindi quello delle scelte, in casa Rimini. Non troppe buone notizie dall’infermeria in vista della gara di domani al ‘Romeo Neri’ contro la Reggiana (calcio d’inizio alle 17.30) per Marco Gaburro che dovrà ancora una volta rinunciare a Gabbianelli, Mattia Rossetti e Panelli. In settimana è tornato a correre con i compagni Gigli e potrebbe riapparire, così, nella lista dei convocati. I novanta minuti contro la prima della classe richiedono un certo coraggio, ma sicuramente anche una certa accortezza. Ma c’è da credere che, dopo la parentesi del 4-4-2, il tecnico veneto possa tornare a quel 4-3-3 o 4-3-2-1 utilizzato nella stragrande maggioranza di occasioni in questa stagione. Facile pensare che dal primo minuto possa esserci Vano con Santini e Piscitella. Facile pensare che in cabina di regia a giocarsi il posto siano Pasa e Sandri.