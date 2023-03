Out Mattia Rossetti, Santini e Panelli Reintegrato Piscitella

L’assenza del bomber Santini, che oggi sconterà la seconda delle due giornate di squalifica rimediate dopo il ‘rosso’ di Fermo, continua a pesare. E pesa ancora di più oggi che l’infermeria ha ‘chiamato a rapporto’ diversi giocatori biancorossi. Marco Gaburro, infatti, per la gara contro il Pontedera non potrà contare su Mattia Rossetti ed Accursi, entrambi acciaccati. Qualche campanello d’allarme anche in difesa. Panelli è alle prese con un ginocchio dolorante e seguirà i compagni dalla tribuna, mentre le condizioni di Gigli saranno valutate soltanto in mattinata. Abbondanza solo in mezzo al campo dove Sandri si gioca il posto con Pasa e Tonelli con Matteo Rossetti. Le tante assenze si portano in dote il ritorno di Piscitella. L’esterno, uscito dalla lista (e dai radar) dopo il mercato invernale, ora è rientrato e oggi sarà in panchina.