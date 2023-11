Pallacanestro Titano fa sul serio. Grade sfida contro Recanati

Torna in campo già stasera, la Pallacanestro Titano, e l’occasione è data dal match clou di questa undicesima giornata del girone marchigiano di Serie C, quello in casa della Pallacanestro Recanati (ore 21.30, arbitri Lisotta e Avaltroni). I marchigiani sono gli autentici dominatori di questo primo scorcio di stagione. Per loro nove vittorie in altrettante partite giocate, con una media di punti segnati di 73.7 (quinto attacco) e subiti di 56.7 (di gran lunga la miglior difesa). San Marino, che è quarta in classifica con 6 punti in meno rispetto agli avversari di serata, arriva dalla vittoria interna con Perugia ma sa che dovrà alzare il livello di fronte a un vero e proprio schiacciasassi. In più Recanati è anche riposata, visto che l’ultimo match l’ha giocato lo scorso 11 novembre. Occhio soprattutto a Clementoni, Andreani e Gurini in un match in ogni caso senza alcuna pressione.

Nel girone B del comitato emiliano-romagnolo, la Dulca Santarcangelo è attesa alla sfida casalinga di domani sera con la Sg Fortitudo (ore 21, arbitri Zambelli e Onofri). Nonostante la situazione infortuni continui a essere pesante, gli Angels hanno assoluta necessità di guadagnare due punti. Gli avversari, a quota 2, sono infatti una delle sole due squadre che in classifica stanno dietro ai clementini (4). Non semplice il turno della prossima settimana a Forlimpopoli, imperativo dunque sfruttare questa occasione.