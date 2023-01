Pallamano, Rimini è capitale con le Finals di Coppa Italia

Rimini capitale della pallamano. Per quattro giorni, da giovedì 2 a domenica 5 febbraio. In quel lungo weekend, infatti, la nostra città ospiterà le Finals di Coppa Italia, maschili e femminili. Delle ‘Final eight’, con la bellezza di 16 squadre coinvolte, per una geografia che si espande su 9 regioni. Teatro dell’evento sarà il capiente Rds Stadium. Dal 2 al 4 si disputeranno quattro partite al giorno. Giovedì e venerdì i quarti di finale, con alternanza tra gare maschili e femminili (h. 14 e 18 i match riservati alle donne, alle 16 e alle 20 spazio agli uomini). Sabato sarà tempo di semifinali: alle 14 e alle 16 gli incontri femminili, alle 18 e alle 20 quelli maschili. Domenica, infine, il menù si alleggerisce, nel senso che si disputano solo le due finali che assegnano il trofeo: alle 11.30 toccherà alle donne, due ore più tardi gli uomini. Presenti entrambi i ‘defender’, cioè i vincitori della passata edizione: le ragazze del Brixen Sudtirol e i ragazzi del Sassari. Chi vuole farsi una scorpacciata di incontri con 30 euro può abbonarsi per l’intera manifestazione, altrimenti il costo dei biglietti è stato contenuto in 10 euro per ogni singolo giorno (i tagliandi si possono acquistare sul portale www.vivaticket.com, nei punti vendita del circuito Vivaticket e direttamente ai botteghini del palasport). Non c’è purtroppo traccia di squadre riminesi, poiché al momento la pallamano da queste parti è sparita dai radar, mentre in passato il derby cittadino tra Fippi e Rapida aveva portato più di 2mila persone sugli spalti del Flaminio, così come a livello femminile la Jomsa Rimini negli anni novanta aveva vinto ben due scudetti e cinque coppe Italia. Altri tempi.

a. c.