Pallone e solidarietà questa sera al ’Neri’

Tutto è pronto. Questa sera il pallone tornerà a rotolare sul sintetico del ’Romeo Neri’ e lo farà per una buona causa. Si alza il sipario sulla 32esima edizione della Partita del Cuore e questa volta si scenderà in campo per la Romagna, a sostegno delle persone più fragili colpite dall’alluvione. Appuntamento fissato per le 21

e a sfidarsi saranno la Nazionale cantanti capitanata da Enrico Ruggeri e guidata dal mister Sebastiano Rossi. Dall’altra parte del campo, il Golden Team per la Romagna, con una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, formazione allenata dal grande Arrigo Sacchi.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia1 con la telecronaca affidata alla coppia delle voci di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari e a bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. Più di cinquanta gli artisti presenti questa sera al ’Romeo Neri’.