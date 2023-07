Panelli verso Sorrento, Delcarro in stand by

Difficile concludere affari quando ancora ci sono da mettere insieme molti (troppi) pezzi del puzzle. Ma il Rimini prova a farlo, anche se ancora tenendo per ovvi motivi il freno a mano tirato. Così, in attesa che mister Raimondi metta nero su bianco, dopo aver dato un occhiata al ’Romeo Neri’ e ai campi di allenamento di Rivazzurra, iniziano a essere intavolate anche le prime trattative. Non resterà in maglia a scacchi il difensore Tommaso Panelli. Dopo due stagioni, e con un contratto scaduto alla fine dello scorso mese, il difensore toscano è pronto a viaggiare verso altri lidi. Niente Arezzo per lui, nonostante il pressing dei Toscani, ma una nuova casa a Sorrento. Il contratto ce l’ha, ma presto potrebbe sistemarsi altrove Andrea Delcarro. Ammaliato dalle sirene della serie B, la mezzala potrebbe non resistere al corteggiamento del Cittadella con il pressing dei veneti che negli ultimi giorni si è fatto più intenso.