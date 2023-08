Pareggio storico per il Fiorentino

Dopo il Tre Fiori nel 2017, anche il Fiorentino centra i suoi primi punti europei grazie al pareggio (2-2) contro l’Ael Limassol nella seconda partita del turno preliminare di Futsal Champions League. La squadra di Matteo Michelotti gioca una partita incredibile sul parquet del Spyros Kyprianou di Limassol: prima frazione chiusa a reti inviolate, i ciprioti vanno sul doppio vantaggio, ma Ercolani su rigore e Busignani recuperano e fissano il risultato storico di 2-2. Una gara che si chiude in festa per la formazione sammarinese. Festa che, però, è durata poche ore perché oggi il Fiorentino sarà nuovamente impegnato in campo. Ieri la truppa della Repubblica si è goduta una giornata di riposo, concessa da mister Michelotti. Questo pomeriggio, invece, alle 16, è in programma l’ultima sfida di Champions contro gli armeni dello Yerevan che nei giorni scorsi hanno pareggiato per 4-4 con gli svizzeri del Futsal Minerva.