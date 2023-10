Pari al debutto per il Rimini. Titane a valanga sul Real

Pari all’esordio per l’Under 17 del Rimini che davanti al pubblico amico si è presa un punto contro la Reggiana (1-1). A bersaglio la riminese Celeschi. Non hanno badato a spese, invece, le biancazzurre della Femminile Riccione che sul Titano non hanno lasciato scampo al Real Salabolognese. Poker personali per Toraldo e Terenzi, oltre alla doppietta di Demiraj ed alle gioie personali di Yazici, Donati e Paone. Debutto a relax, invece, per la Femminile Riccione che ha supero osservato la propria giornata di riposo rimandando l’esordio in campionato al prossimo fine settimana.

Under 17 (1ª giornata): Rimini-Reggiana 1-1, San Nicolò-Montanara Ducale 7-0, Fossolo-Cesena 0-14, Modena-Ravenna 1-1, San Marino Academy-Real Salabolognese 13-0. A riposo la Femminile Riccione.

Classifica: Cesena, San Marino Academy, San Nicolò 3; Modena, Ravenna, Reggiana, Rimini 1; Femminile Riccione, Montanara Ducale, Real Salabolognese, Fossolo 0.