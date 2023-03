Partita la prevendita dei tagliandi riservati agli ospiti

I tifosi del Rimini sono pronti a rimettersi in viaggio e ora possono anche acquistare il biglietto per la gara che i biancorossi sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.30) giocheranno allo stadio Galli contro l’Imolese. È attiva la prevendita per i tifosi ospiti che possono acquistare i biglietti del settore a loro dedicato al prezzo di 12 euro più diritto di prevendita. Per i minori fino a 13 anni l’ingresso è gratuito esibendo un documento all’entrata dello stadio. I tagliandi si possono acquistare on line sul sito http:www.etes.it oppure nel punto vendita riminese che è la tabaccheria Pruccoli. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva fino a domani alle 19 e il giorno della gara i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi. L’Imolese fa sapere che le strade di accesso allo stadio resteranno chiuse fino alle 17 per la concomitanza con un’altra manifestazione.