Pasa e Tonelli, il ritorno

E intanto sul campo Marco Gaburro per la gara di sabato con la Virtus Entella al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 14.30) dovrà sicuramente rivedere qualcosa rispetto al derby di domenica scorsa a Cesena. Lo impone il giudice sportivo. Non ci saranno Vano e Matteo Rossetti squalificato. Via libera, quindi, all’ultimo arrivato Mattia Rossetti che potrebbe prendersi il centro dell’attacco. Appurato che il tecnico veneto pare stabilmente essere ritornato all’amato 4-3-3, anche il centrocampo potrebbe cambiare qualche interprete. Via libera a Pasa e Tonelli? Tutte valutazioni che mister Gaburro farà fino all’ultimo. Oggi la consueta seduta mattutina e domani è già il giorno della rifinitura. Giorno in cui le scelte ormai saranno praticamente cosa fatta magari ripensando anche a quella gara d’andata in cui i biancorossi a Chiavari riuscirono a fare la voce grossa. Quella, di certo, era un’altra Entella, ma il Rimini non può permettersi di perdere ulteriore terreno in questo avvio di girone di ritorno sicuramente non sotto una buona stella.