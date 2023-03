Pasa-Sandri, ballottaggio in cabina di regia

Cinque delle ultime otto gare della stagione regolamentare il Rimini le giocherà al ‘Romeo Neri’. A partire da quella di domani contro il Pontedera. Facile, quindi, capire quanto sia necessario da parte della squadra di Gaburro cambiare passo davanti al pubblico amico. Ancora nessuna vittoria in Piazzale del Popolo nel girone di ritorno. Vale la pena iniziare a mettere insieme i tre punti tutti in un colpo. E farlo nello scontro diretto in zona playoff contro il Pontedera domani non sarebbe soltanto bellissimo, ma necessario. Questo lo sa Gaburro che oggi ritroverà i suoi sul sintetico di casa per l’ultimo allenamento della settimana. Quello in cui, solitamente, si fanno le scelte. Si mettono a punto gli ultimi dettagli. Sicuramente il tecnico veneto dovrà rinunciare a Santini squalificato, ma anche a Panelli infortunato, anche se ancora non si conosce l’entità dell’infortunio al ginocchio del difensore. Per il resto tutti a disposizione con Gaburro che in settimana ha ritrovato anche i migliori Gabbianelli e Vano. Il primo potrebbe partire dal primo minuto, mentre restano in ballottaggio per un posto Mattia Rossetti e Biondi che, qualche metro più avanti, non è affatto dispiaciuto lo scorso turno a Carrara. Per il resto poche rivoluzioni con Tonelli che va verso una conferma e con Gigli che potrebbe rivedersi in difesa. Pasa o Sandri? Ballottaggio che ci porteremo appresso fino all’ultimo.