Passa il Novellara, la Stella retrocede

Stella Rimini

68

Nubilaria Novellara

74

POLISPORTIVA STELLA RIMINI: Gori 16, Naccari 15, Pulvirenti 11, Nuvoli 1, Fornaciari 9, Serpieri 16, Mancini, Scalorbi, Marzaloni ne, Rizzo ne. All.: Casoli.

NUBILARIA NOVELLARA: Luppi 2, Grisendi 4, Accorsi 12, Bertani, Mariani 17, Baracchi 2, Barazzoni 6, Pizzetti 2, Gandellini 24, Bartoli 5. All.: Freddi.

Arbitri: Dragicevic e Frisari.

Parziali: 23-19, 33-43, 52-53.

Una stagione storta, un’annata balorda che non ha riservato alcun lieto fine. La Polisportiva Stella scivola in casa con Novellara e scende dal carro, cioè retrocede direttamente nel campionato di Promozione, fallendo pure l’aggancio a quei playout salvezza che erano ancora fattibili. È finita decisamente male, per il gruppo allenato da coach Roberto Casoli, il tecnico che è stato costretto a fare i conti con infortuni, assenze varie e sostituzione di giocatori in corso d’opera. Una situazione non semplice da gestire, con i risultati che sono lì, davanti agli occhi di tutti (4-8 il record di Serpieri e compagni in questa poule). La Stella non dovrebbe presentare domanda di ripescaggio.