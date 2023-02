Passa la capolista

Si deve inchinare alla capolista Bagnolo il Calcio a cinque Rimini sul parquet del Flaminio (3-1). Prova onorevole della squadra di mister Monesi alla quale, però, non basta il gol messo a segno da Caputi. I biancorossi restano, così, inchiodati a quota 14 in classifica senza, però, e per fortuna, farsi avvicinare dalle inseguitrici Montale e Santa Sofia, rispettivamente battute da Calcio a cinque Forlì e Mernap Faenza.

Futsal C1 (17ª giornata): Calcio a cinque Rimini-Bagnolo 1-3, Due G Parma-Futsal Sassuolo 4-2, Mernap Faenza-Santa Sofia 7-1, Montale-Calcio a cinque Forlì 1-5, Baraccaluga-Polisportiva Villafontana 3-2. A riposo il X Martiri.

Classifica: Bagnolo 40; Calcio a cinque Forlì 33; Futsal Sassuolo 30; Mernap Faenza 27; Villafontana, Baraccaluga 25; Due G Parma, X Martiri 22; Calcio a cinque Rimini 14; Montale 9; Santa Sofia 0.