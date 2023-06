Passaggio storico, entra in gioco anche la San Marino Academy

Il campionato sammarinese 2023-24 si appresta ad aprire un capitolo storico. Per la prima volta, infatti, una formazione della San Marino Academy entrerà a far parte del lotto di squadre ai blocchi di partenza per la corsa al titolo. "Si tratterà – spiegano dalla Federcalcio del Titano – di una squadra di calciatori nati tra il 2001 ed il 2004, con il dichiarato intento di offrire, in primis ai calciatori sammarinesi e poi ad eventuali italiani con un

recente tesseramento nel club, un elevato minutaggio in campo e un grado di preparazione di alto livello. Il limitato impiego di calciatori sammarinesi Under 23 nei club, salvo alcune eccezioni tanto in territorio quanto fuori, è un dato che ha fatto riflettere. Così come le difficoltà fisiologiche in termini di collocazione nel calcio degli adulti di giocatori appena usciti dal settore giovanile". Il progetto della neonata formazione in seno alla San Marino Academy intende proporre, quindi, una soluzione. "Non certo un ripiego, dal momento che lo staff tecnico in via

di definizione ricalcherà in buona parte quello responsabile della Nazionale Under 21 di San Marino, garantendo elevati standard qualitativi e continuità negli allenamenti". A partire da Matteo Cecchetti, cui sarà affidata la gestione tecnica di un gruppo di calciatori che rappresenterà buona parte del serbatoio della selezione nazionale di riferimento, ma ovviamente non quello esclusivo". Non nasconde il suo entusiasmo per questa svolta, mister Cecchetti, anche ct dell’Under 21 di San Marino. "Sono estremamente contento che questo interessante progetto possa effettivamente partite, ho sensazioni molto positive in merito. Si tratta di una proposta su misura per le esigenze dei ragazzi e una risposta alle difficoltà che in questa fascia di età un po’ tutti loro incontrano". Il riferimento è ovviamente all’approccio con l’attività degli adulti, il relativo impiego in campo e la formazione che può essere loro garantita da questo nuovo progetto. Un passo storico, ottenuto grazie al lavoro delle Federcalcio di San Marino e Italia. Se infatti l’Academy, club affiliato alla Figc, potrà disputare il campionato sammarinese con una sua prima squadra maschile è per via di un accordo ratificato dalle due federazioni coinvolte.