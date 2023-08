Paudice trova casa a Pontedera, Kujabi alla Torres

Il Rimini viaggia veloce sul mercato, ma anche le compagne di viaggio del girone B non scherzano. Il Pontedera ha ingaggiato Luca Paudice. Punta centrale, classe 2001, nato a Napoli, Paudice arriva da una stagione in cui si è diviso tra Mantova (serie C girone A) e, da gennaio, Recanatese (serie C girone B). Prodotto del vivaio dell’Avellino, è esploso nell’annata 2020-21 al Giulianova in serie D (12 gol), meritandosi la chiamata del Mantova in terza serie l’estate seguente. In C ha uno score di 57 presenze e 5 reti. La Torres ha ingaggiato dal Frosinone il centrocampista Kalifa Kujabi. Il gambiano classe 2000 è stato grande protagonista della promozione in serie C della Torres che ora, a distanza di poco, ritrova. In casa Perugia c’è il rinnovo del contratto dell’esterno ex Rimini, Francesco Lisi, con gli umbri fino al giugno del 2026. Terza stagione per lui al Perugia.